Concert Rock Bibliothèque Place des Fêtes, 11 juin 2022, Paris.

Le samedi 11 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Concert : Tales of New York The Partners Lou Reed, Les Cramps, Robert Gordon, New York Dolls… l’énergie unique de Big Apple a enfanté un rock mythique, inouï, qui hante toujours l’imaginaire occidental. Delaney Blue et Didier Fleury (The Partners) revisitent en duo électro-acoustique les titres légendaires qui ont embrasé les nuits fauves de New York.

Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris

Contact : 0142495590 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

