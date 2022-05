Concert rock avec Spys Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Catégories d’évènement: Nièvre

Concert rock avec Spys Parigny-les-Vaux, 11 juin 2022, Parigny-les-Vaux. Concert rock avec Spys Lieu-dit Le Bourg Centre bourg Parigny-les-Vaux

2022-06-11 – 2022-06-11 Lieu-dit Le Bourg Centre bourg

Parigny-les-Vaux Nièvre EUR Le groupe SPYS vous invite à une soirée 100% rock à PARIGNY LES VAUX à partir de 19h au bar “Rendez vous de la Jeunesse”.

Concert organisé par l’Association communale Loisirs, Sportifs et Créatifs.

