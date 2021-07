Migennes Cabaret l'Escale Migennes, Yonne Concert Rock avec le groupe « Parade » Cabaret l’Escale Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Cabaret l'Escale, le samedi 18 septembre à 21:00

Guitares électriques branchées sur du 220 volts, voix caverneuse, batterie énergique, le son de Parade rappelle autant le rock garage des Strokes que la langueur noire de Joy Division. Une pop décapante à découvrir absolument !

5€ – gratuit pour les abonnés au Cabaret l’Escale.

Emmené par la voix ténébreuse de son leader, le groupe Parade trace le sillon d’une post-pop sombre et envoûtante. Cabaret l’Escale Place Eugène Laporte 89400 Migennes Migennes Yonne

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:00:00

