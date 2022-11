Concert rock au Thy’roir Ploërmel, 20 janvier 2023, Ploërmel.

Concert rock au Thy’roir

2023-01-20 21:00:00 – 2023-01-20

Pour son premier concert de l’année, le Thy a mis les petits plats dans les grands en invitant deux groupes rock : les Vannetais de Cent Détresses et les légendaires Eddie & The Hot Rods.

Des guitares résolument rock, une voix déchirante et déchirée qui transporte, des textes en français qui prennent la forme d’échappatoire: la musique de Cent Détresses a cette vertu de transformer la mélancolie en soulagement. Sur scène, le duo basse-batterie enragé portera haut des guitares déjà atmosphériques pour vous donner une nouvelle vision de cette énergie propre au rock français.

Eddie & the Hot Rods, c’est un groupe de légende qui s’est produit avec les plus grands. Son son pub rock britannique a fait fureur dans les années 70 et le groupe a collaboré avec The Police, AC/DC, Téléphone, The Clash et bien d’autres. A voir de toute urgence !!

Dès 21h

lethyhotel@gmail.com +33 2 97 74 05 21

