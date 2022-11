Concert rock au Thy’roir, 9 décembre 2022, .

Concert rock au Thy’roir



2022-12-09 21:00:00 – 2022-12-09

Pour son dernier concert de l’année, le Thy a invité trois groupes rock.

Talia est un groupe de rock grunge à la musique nerveuse venu de Paris. La voix chaude et rocailleuse de Nicolas Costa, la batterie énergique d’Arnaud Herge et la basse inspirée de Lhas ont permis à ce trio fougueux de s’imposer logiquement comme l’un des groupes les plus prometteurs de la scène rock française.

The Drafts est un groupe originaire de Rennes qui électrise avec son rock indie.

Entouré de ses guitares, boite à rythme et programmations teintées d’électro, Zantek, seul en scène, habille ses textes, tantôt grinçants, mélancoliques ou amusés, et dessine une chanson rock personnelle et nuancée.

Dès 21h

dernière mise à jour : 2022-11-24 par