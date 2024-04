Concert rock au Marché à Théminettes Théminettes, vendredi 5 avril 2024.

Après une escapade d’un mois et demi vers la vallée du Célé , les chèvres sont de retour à Théminettes. Elles ont redémarré la production de lait et les premiers cabécous sont dans la cave.

Nous serons présent·es ce vendredi au marché de Théminettes à partir de 17h. Il y aura aussi à 18h un concert rock pour enfants et adultes de « Joey et les Rex Pistols ».

Au plaisir de vous retrouver

Les pieds dans l’herbe

17h marché

18h concert rock EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 17:00:00

fin : 2024-04-05

Place de la salle des fêtes

Théminettes 46120 Lot Occitanie

