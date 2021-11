CONCERT ROCK – APPLE SCRUFFS Montferrier-sur-Lez, 20 novembre 2021, Montferrier-sur-Lez.

CONCERT ROCK – APPLE SCRUFFS Montferrier-sur-Lez

2021-11-20 – 2021-11-20

Montferrier-sur-Lez 34980 Montferrier-sur-Lez

Soirée Rock

Samedi 20 Novembre à 20h30

avec the Apple Scruffs

Le groupe The Apple Scruffs est un ensemble fondé en 2006 par Bernard CAPO, présentant alors des concerts tribute des BEATLES, puis s’est diversifié suivant les différentes aspirations de chacun des musiciens le constituant.

Rajoutant au répertoire des Fab Four, diverses musiques toujours centrées sur du Rock’n’Roll, allant des standards des Rolling Stones, à ceux de Queen en passant par des titres endiablés de Status Quo, The Kinks, Lynyrd Skynyrd, sans oublier quelques passages plus doux, revisitant des groupes comme Police, Supertramp, Eagles ou Bob Dylan.

Depuis 2006, le groupe a connu plusieurs remaniements et se trouve constitué actuellement de 6 musiciens amateurs et autodidactes, dont Bernard CAPO (guitare solo), Xavier DECANIS (chant principal, percussions), Frédéric LOM (Batterie, chant), Pierre MARTINEZ (guitare rythmique), Gérard NAVAL (guitare basse), et Mathieu VALLEE (clavier).

Pass sanitaire obligatoire

Soirée Rock

Samedi 20 Novembre à 20h30

avec the Apple Scruffs

Soirée Rock

Samedi 20 Novembre à 20h30

avec the Apple Scruffs

Le groupe The Apple Scruffs est un ensemble fondé en 2006 par Bernard CAPO, présentant alors des concerts tribute des BEATLES, puis s’est diversifié suivant les différentes aspirations de chacun des musiciens le constituant.

Rajoutant au répertoire des Fab Four, diverses musiques toujours centrées sur du Rock’n’Roll, allant des standards des Rolling Stones, à ceux de Queen en passant par des titres endiablés de Status Quo, The Kinks, Lynyrd Skynyrd, sans oublier quelques passages plus doux, revisitant des groupes comme Police, Supertramp, Eagles ou Bob Dylan.

Depuis 2006, le groupe a connu plusieurs remaniements et se trouve constitué actuellement de 6 musiciens amateurs et autodidactes, dont Bernard CAPO (guitare solo), Xavier DECANIS (chant principal, percussions), Frédéric LOM (Batterie, chant), Pierre MARTINEZ (guitare rythmique), Gérard NAVAL (guitare basse), et Mathieu VALLEE (clavier).

Pass sanitaire obligatoire

Montferrier-sur-Lez

dernière mise à jour : 2021-10-29 par