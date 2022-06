Concert rock, apéro concert avec Buck

Concert rock, apéro concert avec Buck, 17 août 2022, . Concert rock, apéro concert avec Buck

2022-08-17 – 2022-08-17 Retrouvez l’Assaut du bar pour l’apéro et découvrez le groupe Buck pour le concert. Ce groupe fut finaliste du tremplin amateur Fais ton show 2021. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville