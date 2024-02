Concert rock alternatif la capsule cave & bar Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 1 mars 2024.

Concert rock alternatif la capsule cave & bar Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Concert de rock alternatif par le groupe valentin à la capsule cave & bar

Vendredi 01 mars, à LA CAPSULE CAVE & BAR, au 187 rue des lauriers sur St Vincent de Tyrosse, concert de rock alternatif. Ils sont 3, ils sont de bordeaux et ils ont des vestes en cuir: c’est le groupe « VALENTINE ».

Leurs compositions engagées sont les échos d’une génération en quête de changement. à travers une énergie incontestable et une musique rock fusionnant rap et electro, VALENTINE fait exploser les décibels et jumper les foules !

Une expérience live à ne pas manquer! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 23:00:00

la capsule cave & bar 187 rue des lauriers

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine la.capsule.candb@gmail.com

L’événement Concert rock alternatif Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-02-23 par OTI LAS