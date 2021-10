CONCERT ROCK ALTERNATIF PARADOX HALL Reigny, 23 octobre 2021, Reigny.

CONCERT ROCK ALTERNATIF PARADOX HALL 2021-10-23 – 2021-10-23

Reigny Cher Reigny

Un paysage volcanique, une rencontre improbable, et un léger accent italien…Voilà PARADOX HALL ! Un Power Trio : trois univers pour un même horizon, évoluant dans un large éventail Rock Alternatif à travers des reprises bigarrées et des compositions originales. Comme à chaque soirée, ouverture du bar dés 19h00, possibilité de se restaurer :

Planche apéro revisitée aux saveurs d’automne et du Berry (10€), idéale pour accompagner notre bière locale LA TRINQUETTE ou nos cocktails d’automne, et assiette gourmande maison sucrée avec café ou thé (5€), vous sont proposées sur réservation au 0679559059. Début des concerts à 20h30 .L’ENTREE EST LIBRE.

Vous souhaitez soutenir notre association, adhésion 5€ minimum par année civile. PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Un paysage volcanique, une rencontre improbable, et un léger accent italien…Voilà PARADOX HALL !

+33 6 79 55 90 59

Un paysage volcanique, une rencontre improbable, et un léger accent italien…Voilà PARADOX HALL ! Un Power Trio : trois univers pour un même horizon, évoluant dans un large éventail Rock Alternatif à travers des reprises bigarrées et des compositions originales. Comme à chaque soirée, ouverture du bar dés 19h00, possibilité de se restaurer :

Planche apéro revisitée aux saveurs d’automne et du Berry (10€), idéale pour accompagner notre bière locale LA TRINQUETTE ou nos cocktails d’automne, et assiette gourmande maison sucrée avec café ou thé (5€), vous sont proposées sur réservation au 0679559059. Début des concerts à 20h30 .L’ENTREE EST LIBRE.

Vous souhaitez soutenir notre association, adhésion 5€ minimum par année civile. PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

cdcbgs

dernière mise à jour : 2021-10-19 par