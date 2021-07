Concert rock à St Hilaire St Mesmin Site du Pâtis (parking après le pont St Nicolas,à droite), 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Depuis plus de 10 ans, les orléanais de Chillidogs ont su s’imposer dans le paysage musical rock de notre région. Dix nouvelles compositions originales, gravées sur leur nouveau CD, aux accents résolument « Rock », viennent compléter leur répertoire : « Something must change », beaucoup de choses ont changé, d’autres doivent changer ! Le rock des Chillidogs, empreint de riffs simples et de mélodies entrainantes est mordant. Ça pulse ça déborde d’énergie, et on en a bien besoin ! Après 2 reports de ce concert pour cause de crise sanitaire, FestHilaire se réjouit d’accueillir les Chillidogs en terre hilairoise, en plein air, et avec un répertoire à nouveau élargi. Contact pour information : 06 81 46 13 27 Avec le soutien du Conseil Départemental du LOIRET. _(Ce concert aura lieu sous réserve, et dans le cadre, des dispositions réglementaires liées à la crise sanitaire)_.

Gratuit , sans réservations , jauge peut-être limitée en fonction des mesures du moment.

