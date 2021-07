Concert rock à Laon Laon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Laon.

Concert rock à Laon 2021-07-16 18:30:00 – 2021-07-16 22:30:00

Laon Aisne

Le retour des concerts à l’ESCAL, avec à l’affiche les groupes Gasolina, Rats on the streets et Dos Hombres, let’s roll !

RV dans les locaux de l’ESCAL de 18h30 à 22h30 ! (buvette et restauration sur place)

+33 3 23 27 27 79 http://www.loisirsetculture.com/

Le retour des concerts à l’ESCAL, avec à l’affiche les groupes Gasolina, Rats on the streets et Dos Hombres, let’s roll !

RV dans les locaux de l’ESCAL de 18h30 à 22h30 ! (buvette et restauration sur place)

Loisirs & Culture

dernière mise à jour : 2021-07-02 par