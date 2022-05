Concert Rock 4 blues Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Concert Rock 4 blues Luz-Saint-Sauveur, 21 juin 2022, Luz-Saint-Sauveur. Concert Rock 4 blues LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du Marché Luz-Saint-Sauveur

2022-06-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-21 23:59:00 23:59:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du Marché

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Venez célébrer la fête de la musique au pub l’Epicurien !

Concert de blues rock (chant, guitare, harmonica, basse et batterie).

Reprises et compositions des années 60 et 70 ! Tout public.

Gratuit. publepicurien@gmail.com +33 7 87 01 61 78 https://www.facebook.com/rock4blues/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du Marché Luz-Saint-Sauveur

