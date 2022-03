Concert Roch this town : Gwendoline Billère, 15 mai 2022, Billère.

Concert Roch this town : Gwendoline La Route Du Son Allée Montesquieu Billère

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 La Route Du Son Allée Montesquieu

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

8.99 8.99 EUR Shlag wave / Rennes

+ DJ Lady Cat

Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold-wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester. (…)

Rock this town

La Route Du Son Allée Montesquieu Billère

dernière mise à jour : 2022-03-11 par