Concert Robin MANSANTI Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, vendredi 19 avril 2024.

Concert Robin MANSANTI Concert de jazz dans le cadre du festival de jazz du Plateau Est de Rouen Vendredi 19 avril, 20h30 Centre culturel Simone Signoret Entrée : 12 € (tarif réduit 10 €)

Robin Mansanti chante, en héritier direct de Chet Baker.

« Après quelques secondes, tant de pureté et de douceur imposent le silence. à ce niveau, ce n’est plus de l’imitation, c’est de la réincarnation. Robin Mansanti passe à la trompette et, là encore, le souffle de Chet Baker semble passer à travers lui […] ». Influencé par les univers de Chet Baker, Bill Evans et des impressionnistes français comme Ravel et Debussy, Robin Mansanti présente un répertoire de standards et de compositions originales.

Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie