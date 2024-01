CONCERT ROBERTO SALAHADDIN RE DAVID Montpellier, vendredi 2 février 2024.

Un pianiste italien Roberto Salahaddin Re David accompagne des artistes visuels et des lecteurs/lectrices pour le lancement de la revue littéraire D’ailleurs édité par FUMO Magazine et le Centre culturel italien Dante Alighieri, en vente au Centre et sur place.

A 18h .

26 Quai du Verdanson

Montpellier 34090 Hérault Occitanie dante.montpellier@yahoo.fr

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-02



