Concert : Robert Lenoir (pop folk) Bagnoles de l’Orne Normandie, 8 août 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Concert : Robert Lenoir (pop folk) 2021-08-08 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-08 18:00:00 18:00:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Les Clés de Bagnoles – 18ème édition

Concert : Robert Lenoir (pop folk)

Après un long parcours musical rock, blues, chanson française,avec des groupes tel que Lipstick (La Ferté Macé), les Snarks, les Valentino, CMalin, Yena, Robert Lenoir joue dans le grand ouest ainsi qu’à Paris (Olympia, Théâtre du Gymnase…) à l’étranger (Berlin, Rostock). Il a joué en 1ère partie de Little Bob, Pow wow, Wampas, Sheriffs, VRP, Lords of New Church… Avec son groupe Goodbye Joe, il remporte le Grand Prix du Cahors Blues Festival en 2012.

Pendant le 1er confinement de mars 2020, il décide de travailler sur un album qui lui tient à cœur depuis longtemps. Cet album au couleur folk rock est composé de chansons écrites et composées par Robert ainsi que des titres co-écrit avec son compère de toujours, Alain Gallienne (ex Bye Bye Turbin).

Ce concert à Bagnoles de l’Orne est « un retour à la source », et est le premier concert de sa nouvelle formation avec ce nouveau répertoire original extrait de l’album éponyme disponible uniquement en vinyle.

Gratuit. Lieu : square de Contades.

La présentation d’un Pass sanitaire valide et d’une carte d’identité est obligatoire pour pouvoir assister aux représentations des Clés de Bagnoles. Pour cela, il est nécessaire de présenter un QR code (version papier ou numérique) d’une preuve de non-contamination parmi les 3 suivantes : un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet), un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement. Merci de vous présenter au minimum 30 minutes avant le début du spectacle afin de procéder à la vérification de votre pass sanitaire. Les spectacles des Clés de Bagnoles débutent précisément à 17h00. Aussi, par respect des artistes et du public présent, il est recommandé d’anticiper votre heure d’arrivée pour être sûrs de pouvoir assister au spectacle et ne pas perturber le début du spectacle.

Afin d’assurer le bon déroulement des spectacles et la sécurité sanitaire de chacun, nous vous recommandons de porter votre masque de protection et de respecter la distanciation physique.

Les Clés de Bagnoles – 18ème édition

Concert : Robert Lenoir (pop folk)

Après un long parcours musical rock, blues, chanson française,avec des groupes tel que Lipstick (La Ferté Macé), les Snarks, les Valentino, CMalin, Yena, Robert Lenoir joue…

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/

Les Clés de Bagnoles – 18ème édition

Concert : Robert Lenoir (pop folk)

Après un long parcours musical rock, blues, chanson française,avec des groupes tel que Lipstick (La Ferté Macé), les Snarks, les Valentino, CMalin, Yena, Robert Lenoir joue dans le grand ouest ainsi qu’à Paris (Olympia, Théâtre du Gymnase…) à l’étranger (Berlin, Rostock). Il a joué en 1ère partie de Little Bob, Pow wow, Wampas, Sheriffs, VRP, Lords of New Church… Avec son groupe Goodbye Joe, il remporte le Grand Prix du Cahors Blues Festival en 2012.

Pendant le 1er confinement de mars 2020, il décide de travailler sur un album qui lui tient à cœur depuis longtemps. Cet album au couleur folk rock est composé de chansons écrites et composées par Robert ainsi que des titres co-écrit avec son compère de toujours, Alain Gallienne (ex Bye Bye Turbin).

Ce concert à Bagnoles de l’Orne est « un retour à la source », et est le premier concert de sa nouvelle formation avec ce nouveau répertoire original extrait de l’album éponyme disponible uniquement en vinyle.

Gratuit. Lieu : square de Contades.

La présentation d’un Pass sanitaire valide et d’une carte d’identité est obligatoire pour pouvoir assister aux représentations des Clés de Bagnoles. Pour cela, il est nécessaire de présenter un QR code (version papier ou numérique) d’une preuve de non-contamination parmi les 3 suivantes : un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet), un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement. Merci de vous présenter au minimum 30 minutes avant le début du spectacle afin de procéder à la vérification de votre pass sanitaire. Les spectacles des Clés de Bagnoles débutent précisément à 17h00. Aussi, par respect des artistes et du public présent, il est recommandé d’anticiper votre heure d’arrivée pour être sûrs de pouvoir assister au spectacle et ne pas perturber le début du spectacle.

Afin d’assurer le bon déroulement des spectacles et la sécurité sanitaire de chacun, nous vous recommandons de porter votre masque de protection et de respecter la distanciation physique.

dernière mise à jour : 2021-07-20 par