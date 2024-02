Concert Robert Finley Madjo Saint-Lô, vendredi 9 février 2024.

Concert Robert Finley Madjo Saint-Lô Manche

La salle de musiques actuelles « Le Normandy » propose le concert de Robert Finley, bluesman. En première partie, l’artiste Madjo franco-suisse d’origine sénégalaise se produira sur scène.

Robert Finley revient avec Black Bayou, son troisième album studio pour Easy Eye Sound, où le chanteur de 69 ans déborde d’assurance et d’une voix qui a vieilli comme un Crowne Royal Deluxe raffiné.

Sur ce nouvel album, Dan Auerbach est de retour en tant que producteur, accompagné du membre des Black Keys, Patrick Carney, et de L. Garrett Dutton, Jr. (G-Love Special Sauce) à la batterie, ainsi que des contributions des musiciens d’exception Eric Deaton et Kenny Brown, ainsi que la participation de la fille et de la petite-fille de Finley au chant.

Ensemble, ils créent une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui met en valeur Finley en tant que l’un des derniers véritables bluesmen.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

25 place du champ de mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie contact@lenormandy.net

