Concert : Robert et Mitchum 2021-07-02 avenue de l'Europe Square Elie Souleyreau
Lacanau Gironde

Croisés au sein des Straw Dogs, Kid Pharaon ou Jach Ernest, les membres du sextet Robert & Mitchum chantent tantôt en français, souvent en anglais. Ils aspirent à respirer le même air que quelques lointains cousins d'Amérique, Violent Femmes, Beirut, Calexico, Eels…

