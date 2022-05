Concert : Robert Bernad

Concert : Robert Bernad, 25 octobre 2022, . Concert : Robert Bernad

2022-10-25 – 2022-10-25 Concert animé par Robert Bernad, Ténor des Pyrénées dont le répertoire se compose d’airs d’opéra et de chants traditionnels. Libre participation. dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville