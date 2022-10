Concert : Rise & Fall Béceleuf, 12 novembre 2022, Béceleuf.

Concert : Rise & Fall

Bar Alex en Chêne Béceleuf Deux-Svres

2022-11-12 – 2022-11-12

Béceleuf

Deux-Svres

Béceleuf

EUR Le Rise & Fall Festival va faire vibrer tout le département des Deux-Sèvres en se développant cette année dans les bars ruraux et autres du territoire.

Créer des événements gratuits afin de rendre le festival et les musiques extrêmes toujours plus accessibles est une des volontés des organisateurs. Un travail en coopération avec les structures qui font vivre les quartiers et les villages a donc été initié afin de développer le festival à l’échelle de son territoire.

Piero Quintana est seul sur scène avec une guitare à fond et une vieille GrooveBox Roland MC909.Radical, sauvage et direct. Des tonnes de concerts à son actif, de la plus petite salle aux grands festivals. Un son violent, prolongement d’un mode de vie assumé depuis toujours : celui du rock. Émotionnel, sincère, énergique. Piero vit chaque concert comme si sa vie en dépendait.

Le Rise & Fall Festival va faire vibrer tout le département des Deux-Sèvres en se développant cette année dans les bars ruraux et autres du territoire.

Créer des événements gratuits afin de rendre le festival et les musiques extrêmes toujours plus accessibles est une des volontés des organisateurs. Un travail en coopération avec les structures qui font vivre les quartiers et les villages a donc été initié afin de développer le festival à l’échelle de son territoire.

Piero Quintana est seul sur scène avec une guitare à fond et une vieille GrooveBox Roland MC909.Radical, sauvage et direct. Des tonnes de concerts à son actif, de la plus petite salle aux grands festivals. Un son violent, prolongement d’un mode de vie assumé depuis toujours : celui du rock. Émotionnel, sincère, énergique. Piero vit chaque concert comme si sa vie en dépendait.

Concert

Béceleuf

dernière mise à jour : 2022-10-18 par