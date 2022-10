CONCERT – RIOPY

CONCERT – RIOPY, 28 janvier 2023, . CONCERT – RIOPY



2023-01-28 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-28 23:00:00 23:00:00 Qui est ce pianiste Français, actuellement #1 du Billboard aux Etats-Unis, avec son album « Tree of Light » ? Peut-être avez-vous entendu sa musique dans les bandes d’annonces de films Oscarisés (Shape of Water ou The Danish Girl) ou encore sur les applis Calm ou Peloton qui font fureur aux Etats-Unis. RIOPY, a surpris tout le monde avec sa musique empreinte d’une grande virtuosité et d’une rythmique singulière. Qui est ce pianiste Français, actuellement #1 du Billboard aux Etats-Unis, avec son album « Tree of Light » ? Peut-être avez-vous entendu sa musique dans les bandes d’annonces de films Oscarisés (Shape of Water ou The Danish Girl) ou encore sur les applis Calm ou Peloton qui font fureur aux Etats-Unis. RIOPY, a surpris tout le monde avec sa musique empreinte d’une grande virtuosité et d’une rythmique singulière. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville