[Concert] Rifo Dieppe, 10 février 2023, Dieppe .

[Concert] Rifo

Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

2023-02-10 – 2023-02-10

Dieppe

Seine-Maritime

Plasticien de formation, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Rouen où il réalisait installations et performances, Jean-François Riffaud s’est peu à peu tourné vers la musique. En concert, il utilise la répétition de motifs et leur “mutation” pour emmener l’auditeur dans une expérience initiatique, une sculpture sonore et mentale.

Restauration légère à partir de 19h

lecafe.domainedesroches@gmail.com +33 2 79 02 20 23 https://www.dieppe-hostel-lesroches.com/

Dieppe

