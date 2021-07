Concert “Richard-Cœur-de-Lion” Chamonix-Mont-Blanc, 10 août 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Concert “Richard-Cœur-de-Lion” 2021-08-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-10 22:00:00 22:00:00 Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 12 12 Le programme « Richard Coeur-de-Lion, le Roi-Troubadour » est

une évocation poétique et musicale de l’une des figures majeures du

Moyen-Âge.

Dominique Metzlé, baryton-basse, s’accompagne de la harpe, des

flûtes et des percussions

