2022-11-26 – 2022-11-26 Concert annuel. C’est une soirée en deux parties entièrement dédiée à des prestations multi-rythmes, avec bien des surprises qui sera proposée aux mélomanes. Chanteuse et chanteurs seront à nouveau de la partie pour agrémenter le concert.

Avec tout ce travail de préparation, les musiciens espèrent que tous leurs efforts seront récompensés par un public nombreux.

Les cartes d'entrée sont déjà disponibles auprès des musiciens ou à la mairie de Roppenheim. Concert annuel.

