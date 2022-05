Concert “Rhapsodie in blue”

Concert “Rhapsodie in blue”, 6 août 2022, . Concert “Rhapsodie in blue”

2022-08-06 – 2022-08-06 Concert “Rhapsodie in blue”, œuvres de Bach Chostakovitch , Sablier, Gershwin, avec Arthur Reynaud-Chanon (clarinette), Alyssa Ait Hammou (violon), Tatsuya Hatano (alto), Christophe Jeannin (violoncelle), Frederik Fraysse (contrebasse) et Dominique Sablier (piano). Concert “Rhapsodie in blue”, œuvres de Bach Chostakovitch , Sablier, Gershwin, avec Arthur Reynaud-Chanon (clarinette), Alyssa Ait Hammou (violon), Tatsuya Hatano (alto), Christophe Jeannin (violoncelle), Frederik Fraysse (contrebasse) et Dominique… Concert “Rhapsodie in blue”, œuvres de Bach Chostakovitch , Sablier, Gershwin, avec Arthur Reynaud-Chanon (clarinette), Alyssa Ait Hammou (violon), Tatsuya Hatano (alto), Christophe Jeannin (violoncelle), Frederik Fraysse (contrebasse) et Dominique Sablier (piano). dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville