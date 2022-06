Concert « Rêves et Espoirs » : Festival Rosa Musica Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: 26130

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Concert « Rêves et Espoirs » : Festival Rosa Musica Saint-Paul-Trois-Châteaux, 25 juillet 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Concert « Rêves et Espoirs » : Festival Rosa Musica Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-07-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-25 23:00:00 23:00:00

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 EUR Concert de Quatuor à cordes et Clarinette avec au programme le célèbre Quintette avec clarinette de Mozart. odilegirard@rosamusica.fr +33 6 79 44 15 76 http://rosamusica.fr/ Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 26130, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement 26130

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Concert « Rêves et Espoirs » : Festival Rosa Musica Saint-Paul-Trois-Châteaux 2022-07-25 was last modified: by Concert « Rêves et Espoirs » : Festival Rosa Musica Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 25 juillet 2022 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130