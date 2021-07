Nantes Rêver Sèvre,Berge Sellier Goudy Loire-Atlantique, Nantes Concert Rêver Sèvre,Berge Sellier Goudy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert Rêver Sèvre,Berge Sellier Goudy, 31 juillet 2021, Nantes. Concert

Rêver Sèvre, Berge Sellier Goudy, le samedi 31 juillet à 19:30

Venez découvrir la musique entrainante et joyeuse de No-se !

gratuit

No-se musique du monde Rêver Sèvre,Berge Sellier Goudy 7 rue henri sellier 44200 nantes Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T19:30:00 2021-07-31T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Rêver Sèvre,Berge Sellier Goudy Adresse 7 rue henri sellier 44200 nantes Ville Nantes lieuville Rêver Sèvre,Berge Sellier Goudy Nantes