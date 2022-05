Concert : Reunion Quintet Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen

Concert : Reunion Quintet Reichshoffen, 11 juin 2022, Reichshoffen. Concert : Reunion Quintet Reichshoffen

2022-06-11 – 2022-06-11

Reichshoffen Bas-Rhin EUR Suite au succès du Winds Orchestra lors des résidences de Franck Wolf à la castine et à l’Ecole de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains (EMCN), le Winds Orchestra se remonte pour une quatrième édition. Le Winds Orchestra IV est une formation musicale éphémère ouverte aux élèves des écoles de musique. Ces musiciens amateurs vont travailler avec Franck Wolf autour d’un répertoire spécialement conçu pour eux et de se produire en public sur la scène de la castine. Un vrai challenge ! En deuxième partie de soirée, Franck Wolf se produira avec le Reunion Quintet : un quintet dont l’instrumentation peut s’apparenter à un groupe de blues. Concert de jazz. Le Winds Orchestra est une formation musicale éphémère ouverte aux élèves des écoles de musique. En deuxième partie, Franck Wolf se produira avec le Reunion Quintet (blues). Tous publics. Places numérotées. +33 3 88 09 67 00 Suite au succès du Winds Orchestra lors des résidences de Franck Wolf à la castine et à l’Ecole de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains (EMCN), le Winds Orchestra se remonte pour une quatrième édition. Le Winds Orchestra IV est une formation musicale éphémère ouverte aux élèves des écoles de musique. Ces musiciens amateurs vont travailler avec Franck Wolf autour d’un répertoire spécialement conçu pour eux et de se produire en public sur la scène de la castine. Un vrai challenge ! En deuxième partie de soirée, Franck Wolf se produira avec le Reunion Quintet : un quintet dont l’instrumentation peut s’apparenter à un groupe de blues. Reichshoffen

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Reichshoffen Autres Lieu Reichshoffen Adresse Ville Reichshoffen lieuville Reichshoffen Departement Bas-Rhin

Reichshoffen Reichshoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reichshoffen/

Concert : Reunion Quintet Reichshoffen 2022-06-11 was last modified: by Concert : Reunion Quintet Reichshoffen Reichshoffen 11 juin 2022 Bas-Rhin Reichshoffen

Reichshoffen Bas-Rhin