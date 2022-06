Concert retrouvailles Amondans Amondans Catégories d’évènement: Amondans

Doubs

Concert retrouvailles Amondans, 14 juillet 2022, Amondans. Concert retrouvailles

9, rue louise pommery Espace Beltane Amondans Doubs Espace Beltane 9, rue louise pommery

2022-07-14 – 2022-07-14

Espace Beltane 9, rue louise pommery

Amondans

Le choeur des anciens » Enfants de l'Espoir » se trouve 40 ans après sa création pour fêter cet événement. Composé de ceux qui ont participé à un moment ou à un autre à cette histoire, le choeur est reconstitué pour un concert unique le 14 juillet à l'Espace Beltane, Château d'Amondans. Un répertoire qui retrace la vie des ces enfants, devenus adultes, qui ont parcouru le monde pour « aider d'autres enfants à grandir ». +33 3 81 86 96 96 https://my.weezevent.com/concert-retrouvailles-ede-2022?fbclid=IwAR0CPzz174FJ1O02zS6FFtzkFWqy6mXT5aT0WAKvZ_mmh-yzErmaHhPKY6s

