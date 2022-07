Concert, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Concert, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Blainville-sur-Orne, 15 juillet 2022, Blainville-sur-Orne. Concert, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

STADE MUNICIPAL Blainville-sur-Orne Calvados

2022-07-15 – 2022-07-15 Blainville-sur-Orne

La mairie de Blainville-sur-Orne vous propose une soirée exceptionnelle avec au programme : à 20h un concert de John Haston, à 22h une retraite aux flambeaux (au départ de la place de l'église), la soirée se terminera par un feu d'artifice époustouflant tiré à partir de 23h au Stade Municipal.

