Concert restitution des élèves Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, samedi 30 mars 2024.

Concert restitution des élèves Double concert Samedi 30 mars, 17h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Entrée libre

Pour donner suite aux master class autour du violon swing et de l’appropriation de la scène, avec Guillaume Antonini et le Quatuor Leonis, les élèves des classes de violon et de musique de chambre du Conservatoire et des Ecoles de musique se produiront en concert afin de vous présenter leur travail.

Coordination pédagogique : Claire Eeckeman, professeure, coordinatrice des classes de violon

Samedi 30 mars 2024 – Auditorium du Conservatoire.

Horaires : 17h00 à 18h00

Entrée gratuite, réservation fortement conseillée sur conservatoire.lille.fr

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille

