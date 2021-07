Saint-Germain-en-Laye Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Concert « Résonnances » Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Concert « Résonnances » Maison natale Claude Debussy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Concert « Résonnances »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison natale Claude Debussy Limité à 45 places. Plus d’informations sur le site web : www.saintgermainenlaye.fr

Concert en collaboration avec la classe d’improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire de Paris). Maison natale Claude Debussy 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Maison natale Claude Debussy Adresse 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye