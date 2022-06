Concert : Résonnances groupe vocal Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Concert : Résonnances groupe vocal Bourdeilles, 2 juillet 2022, Bourdeilles. Concert : Résonnances groupe vocal

Eglise de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02 Bourdeilles

Dordogne Polyphonies traditionnelles. Chansons d’ici et d’ailleurs.

Entrée 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans. +33 6 85 28 18 51 Polyphonies traditionnelles. Chansons d’ici et d’ailleurs.

