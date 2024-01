CONCERT RESONANCES Lunel, dimanche 24 mars 2024.

Concert « Résonances, Cordes et Choeur » Dimanche 24 Mars 18h Eglise Notre Dame du Lac Lunel

Résonances, concert Cordes et Chœur – Ensemble vocal Méli Mélo et quatuor à cordes Una Storia.

Composé d’une trentaine de choristes et comptant plus de 20 ans d’existence, c’est de la diversité que l’ensemble vocal Saint-Justois Méli Mélo tire son répertoire : œuvres classiques, chants du monde

et chants traditionnels, variété et jazz. Pour ce concert Résonances, Cordes et Chœur , il sera accompagné

par le quatuor à cordes Una Stroria. Au programme : Œuvres du répertoire classique d’hier (Mozart, Fauré, Caccini) et d’aujourd’hui (Jenkins, Gjielo, Cohen).

Concert placé sous la direction de Lou Sedano.

Tél : 06 50 04 63 65

Tarif : 10 € EUR.

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Début : 2024-03-24 18:00:00

fin : 2024-03-24



