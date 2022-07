Concert « Résonances » Decize, 16 juillet 2022, Decize.

Concert « Résonances »

14 Rue Jean-Jacques Rousseau Église Saint-Aré Decize Nièvre Église Saint-Aré 14 Rue Jean-Jacques Rousseau

2022-07-16 – 2022-07-16

Église Saint-Aré 14 Rue Jean-Jacques Rousseau

Decize

Nièvre

EUR Le groupe vocal « Résonances » chante en chœur, en solo, ou en petits groupes – a capella – ou avec accompagnement instrumental. Un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles et de variétés françaises et internationales.

Par le chant cet ensemble transmet un élan de joie, d’espoir et de bienveillance.

Une savante alchimie où se mêlent exigence musicale, qualité vocale, finesse d’interprétation et passion communicative.

Direction : ML.Prince

Claviers : C.Prince

Guitare : C.Naçaburu

Percus : L. Naçaburu

Tarifs :

Adulte : 10€

Gratuit pour les moins de 18 ans

Église Saint-Aré – Rue Jean-Jacques Rousseau

Renseignements :

resonances.contact@gmail.com

http://resonances0.webnote.fr

Tél. 06 85 28 18 51

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.decize-confluence.fr/

Église Saint-Aré 14 Rue Jean-Jacques Rousseau Decize

dernière mise à jour : 2022-07-01 par