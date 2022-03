Concert : Résidence Jazz et Polar – Sébastien Gendron, Julien Padovani et CO Melle, 2 avril 2022, Melle.

Concert : Résidence Jazz et Polar – Sébastien Gendron, Julien Padovani et CO Place Bujault Metullum Melle

2022-04-02 – 2022-04-02 Place Bujault Metullum

Melle Deux-Sèvres

Concert : Résidence Jazz et Polar avec Sébastien Gendron et Julien Padovani et Co samedi 2 avril à 21h au Metullum à Melle.

Jazz et Polar sont apparus aux États-Unis à peu près à la même époque. Ils ont été tous deux marginalisés, qualifiés de « mauvais genres », et ont été, et sont parfois encore, populaires et engagés. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils se soient rencontrés et qu’ils continuent à dialoguer à Melle en 2022. Cette résidence va donner à Sébastien Gendron, auteur de polar et à des musiciens venus du jazz (Julien Padovani, Janick Martin…) du temps pour construire des passerelles entre création littéraire et création musicale.

Restitution des fruits de cette rencontre au Metullum.

Tarifs : 6€ à 8€.

Assis

Réservation : lesartsenboule@orange.fr

Concert : Résidence Jazz et Polar avec Sébastien Gendron et Julien Padovani et Co samedi 2 avril à 21h au Metullum à Melle.Restitution des fruits de cette rencontre au Metullum.

Tarifs : 6€ à 8€.

Assis

Réservation : lesartsenboule@orange.fr

Concert : Résidence Jazz et Polar avec Sébastien Gendron et Julien Padovani et Co samedi 2 avril à 21h au Metullum à Melle.

Jazz et Polar sont apparus aux États-Unis à peu près à la même époque. Ils ont été tous deux marginalisés, qualifiés de « mauvais genres », et ont été, et sont parfois encore, populaires et engagés. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils se soient rencontrés et qu’ils continuent à dialoguer à Melle en 2022. Cette résidence va donner à Sébastien Gendron, auteur de polar et à des musiciens venus du jazz (Julien Padovani, Janick Martin…) du temps pour construire des passerelles entre création littéraire et création musicale.

Restitution des fruits de cette rencontre au Metullum.

Tarifs : 6€ à 8€.

Assis

Réservation : lesartsenboule@orange.fr

pixabay

Place Bujault Metullum Melle

dernière mise à jour : 2021-09-16 par