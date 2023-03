Concert : Requiem WA Mozart Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Concert : Requiem WA Mozart, 23 avril 2023, Montbéliard . Concert : Requiem WA Mozart Eglise Saint-Maimboeuf Montbéliard Doubs

2023-04-23 – 2023-04-23 Montbéliard

Doubs EUR Dans le superbe cadre de l’église Saint-Maimbœuf assistez au requiem de Wolfgang Amadeus Mozart par l’ensemble vocal Arcanes et l’orchestre Saint Colomban sous la direction de Jean-Michel Montornès. Organisateur : Les Amis de l’Orgue Saint-Martin

Entrée gratuit (participation libre) contact@amisorgue-saintmartin.fr Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Eglise Saint-Maimboeuf Montbéliard Doubs Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Concert : Requiem WA Mozart 2023-04-23 was last modified: by Concert : Requiem WA Mozart Montbéliard 23 avril 2023 Doubs Eglise Saint-Maimboeuf Montbéliard Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs