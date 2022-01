CONCERT – REQUIEM POUR NAPOLÉON Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

CONCERT – REQUIEM POUR NAPOLÉON
ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney Metz
2022-02-03 20:00:00

2022-02-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-03

Metz Moselle Notre-Dame de Paris, dimanche 2 décembre 1804 : le pinceau de David nous donne une idée du faste déployé dans la nef de Notre-Dame de Paris pour le sacre de Napoléon 1er. Mais quelle musique y résonna ? Les musiciens du Concert de la Loge, qui n’aiment rien tant que d’explorer les merveilles oubliées du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, s’emparent de la Messe du Sacre de Giovanni Paisiello, une partition grandiose et théâtrale. Julien Chauvin choisit de la mettre en regard avec une version inédite du Requiem de Mozart, celle que les Parisiens découvrirent le 21 décembre 1804 au cours des festivités organisées à la gloire du nouvel Empereur. http://www.citemusicale-metz.fr/ MAIRIE DE METZ

