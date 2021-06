Thèreval Thèreval Manche, Thèreval Concert > Requiem Mozart Thèreval Thèreval Catégories d’évènement: Manche

Thèreval

Concert > Requiem Mozart Thèreval, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Thèreval. Concert > Requiem Mozart 2021-07-03 – 2021-07-04 La Chapelle-Enjuger 1 Rue du Mercure

Thèreval Manche Thèreval Rendez-vous le 3 juillet à 20h30 et le 4 juillet à 17h, à l’église de la Chapelle-Enjuger (Thereval) pour le concert Requiem Mozart par l’ensemble vocal de Canisy. Pensez à réserver. Rendez-vous le 3 juillet à 20h30 et le 4 juillet à 17h, à l’église de la Chapelle-Enjuger (Thereval) pour le concert Requiem Mozart par l’ensemble vocal de Canisy. Pensez à réserver. contact@ensemblevocal-canisy.com Rendez-vous le 3 juillet à 20h30 et le 4 juillet à 17h, à l’église de la Chapelle-Enjuger (Thereval) pour le concert Requiem Mozart par l’ensemble vocal de Canisy. Pensez à réserver. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Thèreval Étiquettes évènement : Autres Lieu Thèreval Adresse La Chapelle-Enjuger 1 Rue du Mercure Ville Thèreval lieuville 49.12806#-1.21507