Concert Requiem Franz von Suppé Hôtel-Dieu de Cluny Cluny, samedi 6 avril 2024.

Requiem Franz von Suppé (1855)

Franz Von Suppé est un compositeur autrichien du 19ème s (1819-1895) connu pour des œuvres de scènes (opérettes, opéras-comiques, ballets, farces…). Certaines de ses ouvertures sont souvent reprises dans le répertoire du Concert du Nouvel An à Vienne (Poète et paysan, Matin, midi et soir à Vienne, La Cavalerie légère).

Son répertoire sacré, lui, est resté dans l’ombre. Son style de composition inimitable laisse paraître l’influence de la tradition religieuse, de l’opéra italien et allemand ainsi que des idiomes populaires musicaux de la région de Vienne et de Dalmatie.

La plus connue de ses œuvres sacrées, qui est aussi sa 1ère composition (1835), est la Missa Dalmatica, messe pour trois voix d'hommes et orgue dédiée à sa région de naissance, œuvre fascinante et insolite qui occupe une place particulière dans l'histoire de la musique sacrée du 19ème siècle. Son Requiem est très marqué par une espérance chrétienne-catholique , en n'étant pas une plainte humaine ou une panthéisation des morts. Jusqu'à présent inconnue, elle est une œuvre très personnelle, tout en étant conforme au cadre théologique et liturgique, ce qui lui donne son importance.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Hôtel-Dieu de Cluny 13 place du Dr Charles Pleindoux

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jubilatecluny@gmail.com

