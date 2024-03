Concert Requiem de Rutter Eglise Saint Vincent de Paul Pau, vendredi 17 mai 2024.

Concert Requiem de Rutter Eglise Saint Vincent de Paul Pau Pyrénées-Atlantiques

L’Ensemble Vocal Émergence aura le grand plaisir de vous présenter une palette de magnifiques pièces chorales sacrées du XXe ou XXIe siècles, a cappella ou accompagnées, pour 4 à 8 voix, composées toutes par des britanniques de grand renom international Elgar (1857-1934), Holst (1875-1934), Ireland (1879-1962), Britten (1913-1976), Tavener (1914-2013), Rutter (1945-), Chilcott (1955-), Mealor (1975-) et Stopford (1977-). Une première partie de chants a cappella, ouverte par There is No Rose (2015) de Philip Stopford sera suivie par le célébrissime Requiem (1985) de John Rutter, avec la soliste Vibes Rouvet, le tout accompagné par un ensemble instrumental Samuel Jean au piano, Chantal Aguer aux percussions, Inès Sirajeddine au hautbois, Marie Hulard au violoncelle, et Arthur Cloarec à la harpe. God so Loved the World (1998) de Bob Chilcott clôturera la soirée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Eglise Saint Vincent de Paul Boulevard Tourasse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

