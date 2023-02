Concert Requiem de Mozart Rue des Cordeliers, 26 mars 2023, Lons-le-Saunier .

Concert Requiem de Mozart

2023-03-26 – 2023-03-26

41 EUR Parce que Mozart est mort en le composant et sans avoir pu l’achever, son Requiem, la plus célèbre œuvre religieuse de tous les temps est entrée dans l’histoire, a fait naître bien des légendes, de nombreuses inspirations musicales et même cinématographiques (Amadeus – Milos Forman 1984).

Le Requiem est magistral, spirituel et profond, sa modernité en fait une œuvre intemporelle… immortelle. Il paraitrait même que ce requiem a des vertus thérapeutiques.

L’écouter, le ressentir dans les cathédrales et les églises, c’est vivre un moment hors du temps… tout simplement beau!

Mozart disait “Mes Pragois me comprennent”, aujourd’hui Prague lui répond “C’est pour ça que nous te jouons si bien”.

Depuis 2009, déjà plus 500 000 mélomanes à travers l’Europe ont assisté a ce concert d’exception, interprété par le Choeur et Solistes de l’Opéra de Prague et l’orchestre philharmonique de la République Tchèque.

Billets à l’Office de Tourisme :

carré or ( 12 premiers rangs ) 41€

Plein tarif : 32€

groupe à partir de 5 personnes : 28€

Réduit ( jeunes de 8 à 26 ans / PMR / étudiants / pôle emploi) 20€

gratuit jusqu’à 7 ans inclus

+33 3 84 24 65 01

