Concert : Requiem de Mozart, 19 mars 2023, Cernay .

Cernay Haut-Rhin

2023-03-19 – 2023-03-19

EUR Une œuvre exceptionnelle, entre ombre et lumière, pour un concert non moins exceptionnel qui rassemble 164 artistes : 110 choristes amateurs, 4 solistes professionnels et 50 musiciens.

+33 6 07 91 30 39

