Concert reprises Jazz & Chanson française par Jazz, Pop and Co Quiberon, samedi 6 avril 2024.

Concert reprises Jazz & Chanson française par Jazz, Pop and Co Quiberon Morbihan

Le groupe Jazz, Pop and Co débarque en Gare le samedi 6 avril ! Un duo guitare-chant et saxophones avec au programme des reprises Jazz et de la chanson française et internationale Armstrong, Stan Getz, Sinatra, Blues Brothers, Pink Floyd, Sting, Prévert et Kosma, Nougaro, Trenet, Gainsbourg…

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 21:00:00

Place de la Gare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne contact@tchoutchou-quiberon.fr

