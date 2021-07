Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Concert – Repris de justesse Seignosse Seignosse

Seignosse Landes Concert : Repris de justesse Présentation du groupe :

5 garçons… 5 univers et influences différentes.

De Jacques Brel aux plaines tzigane , de chansons folks jusqu’à “Têtes Raides”, d’Iggy Pop à Goran Bregovic ou à Georges Brassens, ces gars là reprennent tout, mais en leur rendant justice… Ce ne sont pas des reprises, mais des versions pleines de justesses ; du rock, du folk, du jazz, du traditionnel, de l’accordéon, pour un concert plus dansant que prévu ! Ouverture des Terrasses à 18h ; concert en extérieur à 21h.

Lieu : Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Entrée gratuite.

Pour accompagner cette soirée musicale ; tapas, pan’péros (paniers apéritifs) et bar.

