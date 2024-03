Concert REPORTE Allee & Mourad Musset La Route du Son Billère, vendredi 29 mars 2024.

Concert REPORTE Allee & Mourad Musset La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Alee & Mourad Musset se connaissent bien et depuis de longues années après de nombreuses collaborations. Que ce soit pour des premières parties de La Rue Ketanou, des bœufs improvisés ou les concerts du Collectif 13 dont font partie nos deux amis poètes du bitume . Cette fois, ils ont décidé de monter ce projet ensemble, tous les deux, en comité restreint, pour défendre le nouvel album d’Alee, à travers une série de concert uniquement disponible en 2023. Retrouvez Alee & Mourad Musset (La Rue Ketanou) , sur scène, pour un concert en entier, mêlant humour, combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip-hop et chanson, entre machines et guitares…Entre révolte et tendresse, ils ne choisissent pas ! Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu quand on n’a que l’amour ! 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-29

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

