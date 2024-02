Concert Répéthèque : Tom Yang et Jean-Pierre Aigeldinger Médiathèque Hélène Berr Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux

2016, Tom Yang intègre à son répertoire de chant le cycle complet de 24

chansons Winterreise (Voyage d’Hiver) composé par Franz

Schubert en 1827, un an avant sa mort.

Peu de temps après sa première

représentation de tout le cycle en 2018, il a commencé à penser que le

compositeur, s’il avait vécu plus longtemps, aurait écrit d’autres versions de cette

célèbre œuvre, à l’origine avec accompagnement au piano, peut-être pour guitare

ou quatuor à cordes… et même pour accordéon, devenu populaire dans toute

l’Europe au milieu du XIXe siècle.

La

collaboration de Tom Yang avec Jean-Pierre Aigeldinger a débuté en juillet

2020. Leur objectif est de travailler ensemble sur une transcription du cycle

complet pour voix et accordéon, pour interprétation et éventuelle publication

ultérieure, travaux qu’ils présenteront lors de la Répéthèque.

Son site ici

Tom Yang

Chorégraphe,

chanteur, acteur et danseur, Tom Yang

est né à Okinawa, et a grandi en Californie. Après une formation à New York, il

a travaillé avec plusieurs compagnies de danse contemporaine. Pendant plusieurs

années, il a notamment été le danseur soliste de la pièce Vesalii Icones de Sir Peter

Maxwell Davies. Il a aussi été le chanteur soliste de Legs to Stand On de la compagnie From Here to Maturity au Purcell Room.

Pour

la compagnie City Opera il a dirigé La Bohême et Les Contes d’Hoffmann. Il a par ailleurs créé le rôle de l’Empereur

dans Shaolin Wheel of Life en tournée

mondiale.

Il

apparaît comme danseur soliste et marionnetiste dans Madame Butterfly pour le English National Opera, Lithuanian

National Opera et le MET à New York.

En tant que professeur et chorégraphe, Tom a travaillé dans le monde entier. Il enseigne aujourd’hui le Tai Chi Style Yang qu’il pratique depuis plus de 20 ans et le Taichi Dance, méthode qu’il a inventée et dans laquelle il fusionne toutes les disciplines qui constituent son parcours.

Depuis

son arrivée en France il a réalisé Le

Projet Picasso au Point Ephémère, des stages de danse à la Ménagerie de

Verre, et les chorégraphies des pièces Aziou

Liquid et Rêve d’A d’Olivier Brunhes. En 2011, il apparaît

dans les films Aux armes etc. d’Audrey Estrougo et Sea Rex 3D de Pascal Vuong.

Il a créé le rôle du Minotaure pour la compagnie Frissons Volants dans la pièce Le

Minotaure de Friedrich Dürrenmatt.

Tom a également

été à l’affiche des séries OVNI(s)

pour Canal+ et The Head pour HBO.

Il

fait partie de l’ensemble Amalgammes

depuis 2006.

Jean-Pierre Aigeldinger

L’accordéoniste

Jean-Pierre Aigeldinger est

professeur de musique, musicien de théâtre et accompagnateur. Il a joué sur

scène pour Wozzeck d’Alban Berg, à l’Opéra de Paris-Palais

Garnier et pour les ballets Pina Bausch

au Théâtre de la Ville, avec une musique de Kurt Weill. Citons aussi les musiques de scène de Mère courage de Bertolt Brecht, mis en scène de José Valverde et de Le Cercle

de craie Caucasien, mis en scène par Mehmet

Ulusoy au théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis.

Il a

été accompagnateur de Juliette Greco

et de Nathalie Solence. Il est

également musicien du spectacle Escale

de la compagnie Quai des brunes avec

un répertoire de chansons des années 30.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

