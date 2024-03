Concert Répéthèque : Séb & Nico, Guitares autour du monde Médiathèque Hélène Berr Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 16h00 à 17h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux

Des airs méditerranéens, d’Europe de l’Est et d’ailleurs, un

soupçon de répertoire classique et une pincée de jazz… deux guitaristes vous

ont concocté un mélange des plus éclectiques.

Réunissant Sébastien Pelegrin et Nicolas Cochard, le duo Séb

& Nico est né en 2018 à Paris.

Il conjugue les techniques de la guitare

classique avec des découvertes musicales de tous horizons.

> Leur Soundcloud ici

> Leur Facebook ici

Séb

& Nico seront également de passage à la webradio de notre partenaire UGOP

Ugop Radio : Webradio du 12ème arrondissement de Paris – Radio direct

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Sébastien Pelegrin et Nicolas Cochard Photo du duo de guitaristes Seb & Nico