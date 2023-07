Concert Répéthèque : Roberto Robao Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Répéthèque : Roberto Robao Médiathèque Hélène Berr Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 27 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux Entrez dans le laboratoire d’expérimentation musicale et scénique de Roberto

Robao.

Il vous invite à découvrir un univers musical onirique où la musique

électroacoustique composée en temps réel, l’utilisation de la voix, les

instruments acoustiques en multiples espaces de jeux, sont la matière vivante

de l’expérience qu’il propose à travers un concert-performance en solo, Alyonos projet #1. Dans le besoin intérieur d’accompagner les sons avec une

gestuelle corporelle, l’artiste a créé un dispositif électronique basé sur différents

types de capteurs de mouvements, placés sur ses bras et ses mains. Les signaux qui

se produisent avec les mouvements sont traités par ordinateur via le protocole

MIDI, générant les événements musicaux électroacoustiques en temps réel au sein

d’une chorégraphie. Son Soundcloud

Son Facebook Roberto

Robao sera également de passage dans l’émission Le 12 en 2 heures de notre partenaire UGOP

Ugop Radio : Webradio du 12ème arrondissement de Paris – Radio direct Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

